Телеканал «Киев» начал работу в формате HD. С середины июня сигнал в HD-качестве доступен в сетях провайдеров кабельного телевидения и на ОТТ- и IPTV-сервисах. Запуск канала в формате высокой чёткости произведён при поддержке компании «Космонова».

В пресс-службе также отмечают, что теперь видео в соцсетях вещателя и на сервисе YouTube публикуются в качестве Full HD. Кроме этого на сайте Київ.Media можно смотреть HD-трансляцию телеканала.

Сейчас канал изучает возможность HD-вещания в эфирной цифровой сети Т2 и на спутнике, где вещание по-прежнему осуществляется в SD-стандарте.

В этом году телеканал «Киев» модернизировал свой АСБ (аппаратно-студийный блок) на базе технологии Vizrt – Vizualization in Real Time. Эту систему используют лидеры мирового телевещания и считанные украинские телеканалы. Vizrt отвечает за всю графику канала. Речь идет о погоде, трафике, срочной информации, анонсировании, обратной связи со зрителями, интеграция с сайтом и социальными сетями.

Интересно, что Vizrt интегрирован в новостную систему канала Octopus, что позволяет журналистам формировать сюжеты с графическим оформлением сразу на своих рабочих местах.

На этапе отбора в итоговый шорт-лист вещателя, по словам директора канала Юрия Лященко, попало две системы – Vizrt и «Маэстро». Победил Vizrt.