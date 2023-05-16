UARU

UARU

«КОЛО.ТБ» обеспечит бесперебойный интернет: провайдер гарантирует 5-6 часов работы сети

НовостиТелеком
Фото: КОЛО.ТБ
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Провайдеру «КОЛО.ТБ» удалось обеспечить бесперебойность работы своей сети благодаря успешной закупке батарей и необходимых ресурсов для полного резервирования. Об этом говорится в публикации оператора на собственной странице в социальной сети Facebook.

В течение следующих 4 месяцев планируется завершить процесс резервирования, что позволит сети иметь минимум 5-6 часов бесперебойной работы аккумуляторов на любом узле.

В настоящее время также начато планирование проекта по резервированию работы узлов агрегации с целью обеспечить как минимум 10 часов бесперебойной работы. На данный момент около 20% узлов агрегации уже зарезервировано. Это достигнуто благодаря подключению оборудования к местным генераторам, установленным ОСМД или бизнесами. Провайдер «КОЛО.ТБ» продолжает поиск альтернативных источников энергии и планирует полностью резервировать все узлы агрегации в течение следующих 3 месяцев.

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В настоящее время уже обеспечена бесперебойность интернета в более чем 353 домах и более чем 698 подъездах. Кроме того, модернизировано 630 коммутаторов и заменено около 1293 аккумуляторов. В целом провайдер «КОЛО.ТБ» имеет техническую возможность поддерживать работу интернета во время отключения электроэнергии в более чем 67500 домохозяйствах.

«КОЛО.ТБ» – это торговая марка телекоммуникационной компании «Космонова», которая успешно работает на киевском рынке интернета для домашних пользователей. Провайдер отличается своими высококачественными услугами интернета и цифрового телевидения.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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