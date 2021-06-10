Медиасервис MEGOGO увеличил количество эксклюзивных прав на трансляцию спортивных событий. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Медиасервис MEGOGO приобрел эксклюзивное право на показ футбольных матчей Кубка Америки в Украине. Зрители MEGOGO смогут увидеть весь нынешний турнир, который пройдет с 13 июня по 11 июля.

Как и где смотреть

Трансляция событий будет проходить на канале MEGOGO Футбол и в разделе «Спорт». Просмотр будет доступен по подписке «ТВ и Кино: Максимальная» и «Спорт». Среди комментаторов Вадим Скичко, Виталий и Владимир Зверовы, Виталий Кравченко, Роберто Моралес и другие.

Первым событием, доступным пользователям MEGOGO, станет матч Бразилия – Венесуэла. Начало в 23:55 в воскресенье, 13 июня.

О Copa América

Кубок Америки (Copa América) – главный футбольный турнир Южной Америки, который проходит ещё с 1916 года. Среди стран-участников: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Эквадор, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай и Чили.

Что ещё

Напомним, MEGOGO активно развивает спортивное направление и имеет ряд эксклюзивных событий, среди которых: La Liga, Ligue 1, бои Top Rank, K2 Promotions Ukraine, Bellator, киберспорт в партнерстве с Maincast и многое другое. В частности, 27 июня подписчики MEGOGO увидят трансляцию боксёрского поединка между Василием Ломаченко и Масайоши Накатани.