MEGOGO эксклюзивно покажет украинским зрителям поединок между Ломаченко и Накатани. Рассказываем подробности.

Что произошло

27 июня состоится бой в легком весе между Василием Ломаченко и Масайоши Накатани. Трансляция события в Украине эксклюзивно будет проходить только на медиасервисе MEGOGO.

Спортсмены встретятся в Лас-Вегасе на арене Virgin Hotel. Удастся ли Ломаченко одержать победу – станет известно 27 июня, ориентировочное время начала поединка – 5:00 по киевскому времени.

Как смотреть

Просмотр боя будет доступен всем пользователям подписки «ТВ и Кино: Максимальная» и «Спорт». Показ будет проходить на MEGOGO в разделе «Спорт» и на канале MEGOGO Гонг.

О боксёрах

Василий Ломаченко – известный украинский боксёр, обладатель многих чемпионских поясов. Японец Масайоши Накатани провел первый профессиональный бой еще в 2011 году. На своем счету имеет 19 побед и лишь одно поражение, именно в бою против Теофимо Лопеса два года назад. С последним украинец в прошлом году выходил на ринг.

О трансляции боёв

Напомним, летом прошлого года MEGOGO приобрёл права на эксклюзивный показ в Украине боёв американской промоутерской компании Top Rank. MEGOGO активно развивает спортивное направление и имеет ряд эксклюзивных событий, среди которых: La Liga, Ligue 1, бои K2 Promotions Ukraine, Bellator, киберспорт в партнерстве с Maincast и многое другое.