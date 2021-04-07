Президент Байден планирует выделить 100 миллиардов долларов на развитие универсального широкополосного доступа в рамках реализации плана по выделению 2 триллионов долларов на инфраструктурные проекты.

Что произошло

Президент США Джо Байден представил план, предусматривающий выделение 100 миллиардов долларов на финансирование программы модернизации сетей широкополосного доступа, целью которой должно стать обеспечение к 2030 году 100% покрытия таких сетей. План является частью глобального пакета программ, предусматривающего выделение 2 триллионов долларов на развитие инфраструктуры США.

Что предусматривает план

Среди прочего, в законопроекте предлагается уделять первоочередное внимание строительству инфраструктуры широкополосной связи, соответствующей требованиям завтрашнего дня, а также сетей, принадлежащих «провайдерам услуг, не делающим упор на получении прибыли», в том числе местным органам власти, некоммерческим организациям и кооперативам.

Предлагается также требовать от интернет-провайдеров «чёткого раскрытия» ценовой политики в рамках мер, направленных на устранение препятствий, мешающих муниципальным провайдерам и кооперативам «конкурировать на равных условиях» с частными компаниями. Наконец, реализация проекта должна помочь снизить стоимость широкополосной связи, чтобы стимулировать подключение как в сельских, так и в городских районах.

В пресс-релизе, выпущенном Белым домом, отмечается, что более 35% жителей сельских районов страны не имеют возможности доступа к услугам широкополосного доступа, предлагающим «минимально приемлемую скорость», которую правительство определяет как 25 Мбит/сек для скачивания и 3 Мбит/сек для отправки.

Во время беседы с представителями СМИ высокопоставленный чиновник администрации президента назвал интернет «электричеством 21 века», добавив, что план Байдена направлен на достижение «всеобщего доступа к доступной широкополосной связи в этом десятилетии».

Реакция рынка

Предложение Байдена было встречено с одобрением в Ассоциации провайдеров услуг беспроводного интернета (WISPA), которая в своем заявлении отметила, что президент сосредоточил свои усилия «на вопросах достижения правильных целей».

Однако аналитик Блэр Левин из New Street Research отметил, что многое будет зависеть от того, каким образом окончательный текст закона будет раскрывать такие термины, как «соответствие требованиям завтрашнего дня» и «доступность».

В частности, Блэр Левин указал на то, что если, к примеру, «соответствующими требованиям завтрашнего дня» будут признаны лишь оптико-волоконные сети, то беспроводные технологии – такие как 5G и спутник – окажутся за бортом программы инвестиций. Также, отметил он, реализация проекта будет зависеть и от того, что будет вкладываться в понятие «доступный»: пакеты широкополосного доступа средней ценовой категории или базовые пакеты по минимальной цене.

Чтобы вступить в силу, данный законопроект должен быть принят Конгрессом и подписан Президентом.