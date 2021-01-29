В Казахстане операторов будут наказывать за декларирование ложных показателей скорости и качества интернета. Соответствующее поручение о защите прав потребителя выдал президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Kazinform.

По словам президента Казахстана, операторы связи постоянно обновляют тарифы с акцентом на улучшение качества интернета, но на деле скорость и надежность подключения часто оставляет желать лучшего.

«Еще одна проблема населения – низкая реальная скорость и надежность интернета. Со стороны операторов связи идет постоянное обновление тарифных планов в сторону увеличения. При этом скорость и реальное качество интернет связи остаются далеки от декларируемых», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Теперь, если реальные параметры скорости/качества интернета будут отличаться от заявленных, операторы будут нести ответственность.

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