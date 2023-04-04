UARU

UARU

Почти 60% украинцев имеют доступ к скоростному интернету

НовостиТелеком
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Подавляющее большинство украинцев в настоящее время уже пользуются скоростным волоконно-оптическим интернетом.

Согласно последним данным Национальной комиссии по электронным коммуникациям, 4,3 млн украинских абонентов (59,8%) проводного интернета подключены к сети на скорости от 30 Мбит/с до 100 Мбит/с.

В отчете также отмечается, что только 76 000 абонентов (1,1%) имеют скорость меньше, чем 2 Мбит/сек.

Подключение к сети на сверхвысокой скорости – более 1 Гбит/сек – также использует небольшое количество пользователей, а именно 125 000 абонентов (1,7%).

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Швидкість інтернету в Україні, 2022 рік

Издание dev.ua замечает, что на конец 2022 года общее количество линий фиксированного доступа к сети интернет в Украине, то есть абонентов проводного интернета, составляло 7,2 млн. Это на 5% меньше, чем в 2021 году. Большинство из них составляют линии интернета, которые построены с использованием волоконно-оптического кабеля. В 2022 году их доля составила 86,5%, из них FTTx – 51,4% и xPON – 35,1%.

По итогам 2022 года объем доходов от предоставления услуг доступа к фиксированной сети интернет составил 15,9 млрд грн. А средняя стоимость домашнего интернета составила 184,6 грн в месяц.

Ранее мы сообщали, что украинские мобильные операторы в течение 2022 года потеряли более 6 миллионов абонентов.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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