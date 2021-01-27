Министр информации и связи Вьетнама Нгует Ман Хунг сообщил на пресс-конференции, где он выступал в роли председателя, о полном завершении реализации в стране схемы «Цифровизации эфирного телевизионного вещания до 2020 года». 28 декабря 2020 года Вьетнам официально прекратил аналоговое телевизионное вещание на всей своей территории, – пишет Sai Gon Giai Phong.

Схема «Оцифровка наземного телевещания к 2020 году» стала практической реализацией Постановления №2451/QD-TTg, подписанного премьер-министром страны 27 декабря 2011 года. В тот момент 90% вьетнамских домохозяйств имели телевизоры, однако большая часть населения страны не имела опыта взаимодействия с цифровым телевидением.

По состоянию на 2020 год программы кабельного телевидения, телевидения через интернет-протокол (IPTV) и бесплатных платформ спутникового телевидения могли смотреть 16 миллионов домохозяйств.

В рамках реализации разработанной схемы власти Вьетнама приняли постановление, согласно которому все телевизоры, продаваемые на территории страны, должны были поддерживать технологию цифрового эфирного телевизионного вещания второго поколения (DVB-T2). При этом правительство страны оказало помощь социально незащищённым слоям населения – в период с 2015 по 2020 сет-топ-боксы для приёма цифровых телепередач получило почти 1.9 миллиона малообеспеченных домохозяйств.

Таким образом, с учётом охвата 20% жителей страны программами спутникового телевидения, к концу 2020 года возможность доступа к программам цифрового телевидения имело 100% населения Вьетнама.

Министр Нгуен Ман Хунг сообщил о том, что схема успешно реализована, поскольку достигнуты все четыре её главные цели.

Во-первых, результатом реализации схемы стало высвобождение более 100 МГц в диапазоне 700 МГц, который является основным диапазоном для развёртывания сетей 5G по всей территории страны.

Во-вторых, телевидение отныне проникает даже в самые отдалённые районы Вьетнама, давая возможность доступа к самому разнообразному контенту жителям всех 63 провинций страны.

В-третьих, помимо вовлечения государственной компании VTC – Multimedia Corporation, схема эффективно привлекала к сотрудничеству для предоставления услуг социальные ресурсы, такие как Audio Visual Global (AVG), Southern Digital Television Company (SDTV), Northern Digital Television Company (DTV).

Наконец, все местные телерадиокомпании были реорганизованы в профессиональном плане, с тем чтобы уделять больше внимания региональным новостям и производству контента в дополнение к трансляции общенационального продукта.

Министр Хунг заявил, что полное прекращение аналогового телевизионного вещания во Вьетнаме в 2020 году сделало страну пятой из 10 стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), и 78 из 193 стран мира, завершившей процесс оцифровки телевидения.

Министр назвал причины успеха этой схемы, упомянув подробный план, ориентированный на граждан, мудрый выбор стандарта DVB-T2, эффективное использование для этого процесса средств Вьетнамского фонда коммунальных услуг электросвязи вместо средств государственного бюджета (около 1 145 миллиардов вьетнамских донгов или 49.5 миллиона долларов США), творческий подход в сфере коммуникаций для привлечения поддержки как со стороны сообщества, так и со стороны связанных компаний.

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