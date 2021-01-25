Экскурс в историю В первой половине 90-х годов XX века в нашу жизнь начали входить два прежде невиданных явления – мобильные телефоны и интернет. Впрочем, поначалу эти новинки были далеки от совершенства, да и по карману были далеко не каждому. Первые, тогда ещё аналоговые, мобильные телефоны – устройства размером с небольшое полено – в те времена считались одним из символов принадлежности к «высшей касте общества», чем-то вроде личной яхты или виллы на экзотическом острове. И в сторону счастливого обладателя такого устройства, доставшего его из своего дипломата, оборачивалось пол-улицы. Ну а интернет, который в те годы стоил также очень недёшево, поначалу «обитал», главным образом, в офисах и в различных культурных центрах, открытых нашими западными друзьями, куда на это «технологическое чудо» сбегались «поглазеть» студенты и просто «продвинутые» граждане. У кого-то, конечно, он уже был и дома, но, опять же, исключительно у людей обеспеченных. Впрочем, интернет в те годы был очень медленным, позволял лишь получать электронную почту да просматривать простенькие сайты, и «приходил» в компьютеры по телефону. Нет, не по мобильному. По обычному, проводному. Через модемы, издававшие при подключении загадочные шипящие звуки, имитация которых сегодня вызывает у многих чувство ностальгии. В те годы никто всерьёз не думал о том, что эти две технологические новинки могут объединиться, да ещё и стать для пользователей источником информации, развлечений, инструментом заработка и траты денег – в общем, единым окном в мир. Разумеется, в фантастических романах и фильмах герои пользовались какими-то фантастическими «штукенциями», которые помогали им и общаться, и искать информацию, и наслаждаться жизнью. Но для большей части людей эти «штукенции» казались чем-то ну совсем уж несбыточным – чем-то вроде «волшебных зеркалец», которыми пользовались герои сказок (с той же целью, в общем-то). А в реальности за информацией мы ходили в библиотеки, фильмы смотрели в кинотеатрах, новости – по телевизору, деньги зарабатывали в офисах, а тратили – в магазинах и на рынках. Но шло время, технологии развивались, и вскоре мобильные телефоны, которые уменьшились в размерах настолько, что стали помещаться в карман, перестали быть предметом роскоши и превратились в привычное средство связи. А сама мобильная связь выросла из «коротких аналоговых штанишек», став цифровой. Что, в свою очередь, открыло новые возможности как перед операторами, так и перед пользователями, которые смогли получить кроме привычного голосового общения различные дополнительные услуги. В частности, возможность доступа в интернет. Впрочем, опять же, поначалу интернет на мобильных телефонах был достаточно медленным, не очень удобным, да и просматривать пользователи телефонов могли лишь некоторые сайты – адаптированные под тогдашние хитромудрые мобильные протоколы. А за полноценным интернетом (он уже стал широкодоступным, массовым явлением) бегали к настольным компьютерам и лэптопам, которые подключались к кабелям и проводам. Однако, с развитием технологий совершенствовались и дешевели мобильные устройства – телефоны и планшеты – открывая перед их пользователями самые широкие возможности. И постепенно голосовая связь стала как-то незаметно превращаться из основной функции этих устройств во второстепенную, ибо в первую очередь люди стали использовать свои мобильные гаджеты для выхода в интернет. Теперь уже полноценный. В любое время и в любом месте, где имелось покрытие сетями мобильной связи. А далее – сменялись поколения мобильных сетей, росли скорости и качество связи, росло количество приложений, индустрия развлечений, бизнес, банки, сфера торговли, образования – все они начали приспосабливаться к новой реальности – реальности всеобъемлющего и всеохватывающего интернета, связавшего всех и каждого и проникшего во все сферы жизни. А операторы мобильной связи, которые прежде конкурировали между собой в сферах покрытия и качества этой самой связи, начали меряться между собой скоростями передачи данных в сети, а также различными скидками, акциями и особыми условиями доступа к тем или иным ресурсам интернета. О мобильной связи во время пандемии Пандемия COVID-19, охватившая мир в минувшем году, как ни что другое подчеркнула значимость интернета и, в частности мобильного интернета для современного общества, а также стала настоящей проверкой на прочность для операторов и внедряемых ими технологий. Сотни миллионов людей по всему миру, оказавшись в экстремальных условиях локдаунов, карантинных ограничений и удалёнки, были вынуждены искать и находить новые способы общения и работы, учёбы и познания мира, совершения покупок и развлечений. Всё это стало немыслимым без надёжного, быстрого и стабильного интернета, доступного в любой точке и в любое время. Не минуло это испытание и нашу страну. Насколько украинские мобильные операторы оказались готовы к этому испытанию на прочность? Как они пережили столь непростой для всех нас год? Что готовы предложить своим пользователям? И кто среди операторов смог обеспечить самую высокую скорость передачи данных? Этим и другим вопросам была посвящена прошедшая на минувшей неделе в онлайн-формате совместная пресс-конференция представителей компании Vodafone Украина, являющейся одним из мобильных операторов, работающих на украинском рынке, и компании Ookla, которой принадлежит служба Speedtest. Открывая пресс-конференцию, директор по маркетингу компании Vodafone Украина Андрей Отрощенко отметил, что представляемая им компания оказалась вполне готова к решению непростых задач, которые поставил минувший год. Покрытие её сети 3G на сегодняшний день охватывает 86% населения Украины, а покрытие сети 4G, которая активно развивалась в последние два года, достигло практически той же отметки – 81%. При этом LTE-сети компании строились изначально таким образом, чтобы обеспечивать проникновение сигнала компании в ранее проблемные места – отдалённые посёлки, сёла, труднодоступные районы. Благодаря этому, по словам Андрея Отрощенко, компания Vodafone Украина смогла стать лидером по развитию сетей LTE в Украине. И, разумеется, компания на этом не собирается останавливаться и почивать на лаврах: в ближайший год в компании намерены закончить покрытие сетями LTE населения и перейти к обеспечению стабильного и непрерывного покрытия автомобильных дорог – международного, национального и местного значения.

Помимо расширения покрытия своих сетей компания Vodafone Украина в последние годы также активно работала над повышением качества их работы, закладывая тем самым фундамент для обеспечения высоких скоростей передачи данных и открывая возможности для развития в Украине сектора IoT – интернета вещей, технологий «умных городов», а также цифровизации управления государством. Результатом всех этих усилий (а подобные программы реализуют и прочие мобильные операторы Украины) стал рост потребления мобильного интернета в стране. За минувший год потребление трафика среди клиентов компании выросло в среднем в 1.4 раза! Свою роль в этом сыграли и различные акции, проводимые компанией для своих клиентов. Понимая все сложности, с которыми столкнулись жители Украины в 2020 году, компания Vodafone Украина запустила для своих пользователей целый ряд программ, призванных облегчить им работу в сети. В частности, речь идёт о безлимитном трафике на различные мессенджеры и прочие сервисы, которые оказались чрезвычайно востребованными в период пандемии. Андрей Отрощенко подчеркнул, что, несмотря на рост трафика, компания смогла не только гарантировать своим клиентам высокую скорость передачи данных, но даже увеличить её – за минувший год средняя скорость загрузки данных в сети Vodafone Украина выросла на 32% – до отметки в 25.7 Мбит/сек, невзирая на увеличение нагрузки на эту самую сеть.

При этом рекордсменами по потреблению трафика были не только мегаполисы – клиенты компании достаточно активно использовали мобильный интернет и в сёлах, и в небольших городах. В свете этих изменений компании пришлось немного перестраивать работу своих сетей, адаптируя её к новым реалиям – ведь в период пандемии люди активно пользовались мобильным интернетом не в деловых центрах и офисах, а в спальных районах и пригородах, где они были вынуждены работать и учиться в удалённом режиме. Благодаря этому средняя нагрузка на базовые станции, расположенные в небольших населённых пунктах и потребляемый там трафик в минувшем году не уступали базовым станциям, установленным в мегаполисах, а порой даже превышали их.

О замерах скорости В свою очередь, директор по продажам компании Ookla Том Опачек, выступавший следом за Андреем Отрощенко, отметил, что согласно результатам измерений, произведенных при помощи принадлежащей компании службы Speedtest в 3-4 кварталах 2020 года, компания Vodafone Украина стала безусловным лидером по скорости мобильного интернета. Показатель скорости в сети компании – Speed Score – достиг отметки в 30.85 (в 2019 году он составлял 17.93). Средняя скорость загрузки данных, по результатам этих измерений, составила 29.38 Мбит/сек (годом ранее – 19.37 Мбит/сек), а средняя скорость передачи данных достигла отметки в 14.10 Мбит/сек (в 2019 – 11.16 Мбит/сек). При этом, по словам Тома Опачека, количество тестов скорости интернета, проведенных с территории Украины через службу Speedtest, достигло 5 миллионов – и это достаточно хороший показатель, позволяющий на основании данных тестов делать объективные выводы и расчёты.

В целом же, по показателям скорости мобильного интернета Украина находится на 86 месте в мире – согласно рейтингу компании Ookla (которая измеряет скорость мобильного интернета практически по всему миру). При этом за 2020 год наша страна поднялась в данном рейтинге на одну позицию. Для сравнения Том Опачек отметил, что, к примеру, по состоянию на декабрь минувшего года Казахстан в данном рейтинге расположился на 108 месте, а Беларусь – на 123. Разумеется, 86-ое место – это далеко не первое, есть куда расти. Однако, по словам Тома Опачека, результат, продемонстрированный нашей страной, достаточно неплох, а из предложенного сравнения видно, что Украина серьёзно опережает по показателям скорости мобильного интернета некоторые другие страны постсоветского пространства. Служба Speedtest от компании Ookla является, пожалуй, самым популярным инструментом для измерения скорости интернет-подключений – как мобильных, так и фиксированных – во всём мире. По словам Тома Опечека, ежедневно по всему миру пользователи запускают до 10 миллионов тестов. Методики и технологии, имеющиеся у компании, позволяют чётко распределять данные тесты между различными технологиями, отслеживать уникальные устройства (если они запускают по нескольку тестов в день) и производить все прочие расчёты с использованием информации о скоростях как загрузки, так и передачи данных.

Об улучшении клиентского опыта Начальник отдела качества компании Vodafone Украина Александр Ткач, которому было предоставлено слово после Тома Опачека, сообщил, что для самой компании не стала новостью информация о том, что она стала лидером по показателям скорости мобильного интернета, ведь в компании долго и серьёзно работали над тем, чтобы достичь именно такого результата. К тому же, данное лидерство не было для компании самоцелью – её цель намного шире: максимально улучшать клиентский опыт пользователей. И улучшение этого опыта состоит из трёх составляющих. И в первую очередь, это ориентация всех внутренних процессов компании, всей её деятельности на повышение качества обслуживания клиентов. Компания обладает далеко не самым широким частотным спектром в стране – поэтому она поставила перед собой задачу максимально эффективно использовать имеющийся у неё в наличии спектр и задействовать на полную все возможные дополнительные настройки и функции, предусмотренные технологией. Это, собственно, и есть второй и третий компоненты программы улучшения клиентского опыта.

На протяжении второго полугодия в компании наблюдали более 300 000 различных уникальных устройств, тестировавших скорость и качество мобильного интернета в Украине. Более того – в компании даже располагают информацией о моделях мобильных гаджетов, на которых запускались данные тесты. При этом количество, собственно, тестов, произведенных этими 300 000 гаджетами, превысило миллион. Это говорит о том, что в среднем каждый клиент совершил по три измерения через приложение Speedtest от компании Ookla. И это свидетельствует о том, что вопрос скорости соединения является чрезвычайно важным для клиентов оператора.

По словам Александра Ткача, благодаря технологиям от компании Ookla, в компании Vodafone Украина могут видеть также и количество измерений, количество сэмплов с минимальной скоростью. При этом во втором полугодии минувшего года около 90% тестов в сетях компании Vodafone Украина были сделаны с минимальной скоростью более 5 Мбит/сек. Это говорит о том, что в компании стремятся предоставить каждому клиенту качественный сервис. Ведь скорости в 5 Мбит/сек достаточно для просмотра видео в HD-качестве. Компания Vodafone Украина достаточно тесно сотрудничает с такими платформами, как YouTube и прочими наиболее часто используемыми службами интернета, а стало быть, чётко понимает все технические требования и параметры, необходимые для взаимодействия с данными платформами. И поэтому делает всё для того, чтобы настроить свои сети таким образом, чтобы обеспечить своим клиентам наибольший комфорт и удобство, а не просто стать лидером на рынке.

О репрезентативности исследования, по словам Александра Ткача, свидетельствует и то, что компания занимает лидерские позиции во всех крупных городах Украины – и в центре, и на западе, и на востоке, и на севере, и на юге страны.

В компании также собирают и тщательно изучают все факторы, которые могут оказывать влияние на скорость и качество подключения конкретного клиента. Ведь, как отметил Александр Ткач, многие пользователи часто задаются вопросами о том, почему у них скорость подключения ниже, чем у их друзей, соседей, родственников, коллег по работе. В первую очередь, по словам Александра Ткача, это может зависеть от самого клиента – от того, где именно от производит измерение: на открытом пространстве или в помещении с толстыми стенами. Кроме того, скорость может зависеть от технических параметров гаджета. Возможно, ваше устройство просто уже устарело и не поддерживает какие-то современные технологии или настройки – в частности, технологию агрегации частот, которая позволяет оператору оптимизировать ресурсы сети, предоставив тем самым клиенту более высокую скорость подключения. А кто-то, возможно, просто забыл заменить свою старую SIM-карту на новую, поддерживающую 4G. Александр Ткач напомнил о том, что проверить совместимость своего телефона и SIM-карты с технологией 4G клиенты компании могут, набрав на своём гаджете комбинацию *222#. А также посоветовал при покупке нового гаджета внимательно изучать его технические параметры и характеристики – на предмет совместимости не только с самим стандартом 4G, но и с различными его надстройками и дополнительными современными функциями.

О частотном ресурсе Иногда скорость мобильного Интернета может зависеть и от внешних факторов. К примеру, от расстояния до сервера контент-провайдера, от настроек этого самого сервера, от каких-то проблем в работе с этим сервером. Определённую роль играет и тип браузера – различные браузеры могут обеспечивать различные скорости работы в сети. И, наконец, в некоторых случаях скорость может зависеть и от каких-то нюансов работы того или иного сегмента операторской сети, от качества телекоммуникационного оборудования, загрузки канала и прочих параметров. Впрочем, в этой сфере компания Vodafone Украина делает всё от неё зависящее для улучшения ситуации. О технической составляющей, обеспечивший компании Vodafone Украина лидерские позиции, подробнее рассказал начальник отдела планирования и развития сети радиодоступа компании Константин Науменко. Он отметил, что частотный спектр представляет собой достаточно ограниченный ресурс, и Украина является лидером по освоению данного ресурса. Это, в свою очередь, накладывает определённые ограничения на работу мобильных операторов. Высокоскоростные мобильные сети четвёртого поколения (4G) появились в нашей стране относительно недавно – в 2018 году. И ключевой задачей для мобильных операторов стало умение управлять этим ограниченным ресурсом исходя из того, что потребление предоставляемых им услуг постоянно растёт, и особенно – в таких непростых условиях, которые сложились в период пандемии коронавируса. Одним из ключевых факторов, помогающих наиболее эффективно управлять ограниченным частотным ресурсом, является использование операторами мобильной связи современного оборудования. И здесь, по словам Константина Науменко, Украине в какой-то мере повезло: в силу того, что наша страна не была в числе лидеров внедрения стандарта 4G, начав запускать связь четвёртого поколения с большим опозданиям, наши операторы смогли устанавливать на своих базовых станциям более современное, более передовое оборудование, чем их коллеги из более продвинутых стран, которым приходилось к тому времени уже модернизировать свои сети, заменяя устаревшее «железо» на новое. Благодаря наличию современного оборудования украинские операторы могут более гибко управлять своими сетями, перераспределять трафик. В частности, за 2020 год компания Vodafone Украина увеличила проникновение голосового трафика в сетях 3G, и это позволило ей высвободить ресурс для широкополосной передачи данных в сетях 4G. И, в частности, благодаря этому компания смогла внедрять современные технологии так называемого «дышащего спектра» – это когда абоненты могут использовать один и тот же частотный ресурс для разных сервисов и, что самое главное, – разных технологий. И в этом компания Vodafone Украина также является заслуженным лидером.

Компания Vodafone Украина смогла увеличить полосу пропускания, и на следующем этапе своего развития приступила к улучшению пользовательского опыта, качества обслуживания клиентов. В этой сфере была также проделана огромная работа, были задействованы самые современные технологии и разработки, в результате чего компании и удалось добиться впечатляющего результата, завоевав звание лидера. Константин Науменко отметил, что в условиях ограниченного частотного спектра достаточно сложно расти и развиваться, но, тем не менее, компания Vodafone Украина продолжает смотреть в сторону увеличения пропускной способности своих сетей и скоростей передачи данных. В частности, в компании стараются масштабно внедрять агрегацию между разными диапазонами частот, гибко перераспределять низкотрафиковых абонентов в сторону диапазонов с наименьшей пропускной полосой, высвобождая тем самым ресурс для абонентов, потребляющих более «тяжёлый» контент. Следующий шаг – это поиск новых спектральных ресурсов, которые пока остаются в Украине неосвоенными. Однако, это, по словам Константина Науменко, задача, которую мобильные операторы должны будут решать совместно с различными государственными структурами и регуляторными органами, отвечающими за распределение спектра. О связи пятого поколения и новых технологиях Говоря о перспективах внедрения в Украине мобильных сетей пятого поколения – 5G, Константин Науменко отметил, что в данном вопросе торопиться не следует. Ведь в настоящее время данный стандарт всё ещё оттачивается, дорабатывается, совершенствуется. Постоянно появляются какие-то нововведения, модификации. Причём, не только на стороне операторского оборудования, но и на стороне абонентских терминалов. Соответственно, лучше немного подождать – пока стандарт получит чёткие рамки и характеристики. И тогда уже начинать его запускать в Украине. С Константином Науменко согласился и Андрей Отрощенко, указавший на то, что на сегодняшний день в сфере 5G более-менее продвинулась лишь Южная Корея, где данная технология получила серьёзное развитие и была поддержана смежными индустриями. В остальных же странах 5G делает лишь первые робкие шаги. Да и мобильные телефоны, планшеты и прочие устройства, поддерживающие данный стандарт, пока ещё стоят достаточно дорого, и их проникновение на рынок Украины остаётся незначительным. Удешевления же их следует ожидать лишь после окончательной стандартизации технологии, когда производители смогут наконец чётко понимать, каким параметрам должны соответствовать выпускаемые ими устройства для полноценной работы с новой технологией, и запустить массовое производство. Поэтому, по мнению Андрея Отрощенко, пока украинским операторам выгоднее сосредоточиться на дальнейшем развитии 4G и запуске дополнительных настроек и услуг в рамках данного стандарта. В частности, компания планирует уже до конца текущего года запустить в Украине VoLTE (или же Voice over LTE — голос по LTE) — технологию передачи голоса по сети LTE, которая основана на IP Multimedia Subsystem (IMS). Данная технология позволяет предоставлять голосовые услуги и доставлять их как поток данных по LTE. VoLTE имеет в три раза больше голосовую ёмкость и ёмкость данных, чем сети 3G UMTS и до шести раз больше, чем сети 2G GSM. Кроме того она высвобождает пропускную способность, поскольку заголовки пакетов меньше, чем у неоптимизированной VoIP/LTE.

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