Несмотря на войну: Украина поднялась на одну строчку в рейтинге скоростей фиксированного интернета 

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Украина заняла 66-е место в глобальном рейтинге сетей фиксированного широкополосного доступа Speedtest Global Index компании Ookla со средней скоростью загрузки данных 60,03 Мбит/с.

Мобильный интернет

Глобальный рейтинг Speedtest Global Index за декабрь прошлого года показал, что средняя скорость загрузки (download) в сетях мобильных операторов Украины составляет 11,97 Мбит/с, а скорость передачи (upload) – 7,84 Мбит/с.

Интересно, что Украина, несмотря на ракетные удары по инфраструктуре и войну с Россией, потеряла всего одну позицию и заняла 128-е место в мировом рейтинге скоростей мобильного интернета.

Также важно отметить, что после ноябрьского падения скорости мобильного интернета до отметки 11,23 Мбит/с, в декабре Украина уже продемонстрировала рост.

Фиксированный интернет

Напротив, средняя скорость загрузки данных (download) у пользователей фиксированного широкополосного интернета в Украине в декабре 2022 года составила 60,03 Мбит/с. Скорость же передачи данных (upload) в сетях операторов фиксированного интернета достигла 63,37 Мбит/с.

В целом Украина поднялась на одну позицию в Speedtest Global Index, заняв 66-е место в рейтинге фиксированной широкополосной связи. И это, опять-таки, несмотря на то, что в нашей стране идёт война.

Latency

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Что касается задержки (latency), то пользователи мобильного интернета начали испытывать некоторые проблемами. Согласно данным глобального индекса, задержка для абонентов мобильных сетей в декабре 2022 года составила 36 мс по сравнению с 4 мс для пользователей фиксированной связи.

Вершина рейтинга

В глобальном рейтинге Катар лидирует по скорости мобильного интернета с показателем 169,51 Мбит/с. В то же время Сингапур возглавляет рейтинг по скорости фиксированного широкополосного доступа с показателем 225,71 Мбит/с.