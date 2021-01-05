Netflix сообщил о планах по созданию контента на текущий год. Видеосервис планирует вложить в новые проекты почти 20 миллиардов долларов, передает Кабельщик.

Конкретнее, в 2021 году на производство оригинального контента Netflix планирует потратить 19,3 млрд долларов. Это на 10% больше, нежели в 2020 году. К слову, еще в 2013 году бюджет на создание новых проектов видеосервиса составлял 2,4 млрд долларов, а уже к 2018 году эта сумма выросла до 12 млрд долларов.



C 2013 года количество платных подписчиков Netflix в мире увеличилось на 807,67% с 21,5 миллиона до 195,15 миллионов. По прогнозам Digital TV Research, к 2025 году число подписчиков этой платформы достигнет 274 млн пользователей.



Напомним, недавно Netflix анонсировал строительство одной из крупнейших в мире киностудий. Компания вложит миллиард долларов в расширение студии ABQ в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико.

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