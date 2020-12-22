«Датагруп» объявила о слиянии с Volia. Оператор фиксированной связи приобрел 100% ведущего телеком-провайдера при поддержке фонда EEGF II Horizon Capital, сообщает пресс-служба.

Как заявила основатель и исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарна, слияние двух компаний, работающих на разных сегментах рынка, поможет привлечь дополнительные инвестиции для модернизации сети и расширения оптоволоконной инфраструктуры. Особенно важно это в условиях растущей диджитализации страны.

Генеральный директор и акционер «Датагруп» Михаил Шелемба добавил, что на сегодня рынок широкополосного доступа к интернету в Украине очень раздробленный, поскольку в стране работает свыше 5000 поставщиков услуги ШПД. Из-за такой фрагментарности многие игроки рынка не могут получать крупные инвестиции для внедрения новых технологий.

«Слияние компаний «Датагруп» и Volia позволит нам создать операционную синергию, инвестировать в модернизацию наших сетей, продолжать оказывать высококачественные услуги нашим клиентам и откроет больше возможностей для наших сотрудников. Каждая компания обслуживает различные сегменты рынка: «Датагруп» является лидером B2B-сегмента, только 15% доходов которой приносит B2C, тогда как Volia — лидер в сегменте B2C, что получает менее 5% своих доходов от B2B-клиентов. После интеграции объединенный бизнес будет генерировать более 130 миллионов долларов выручки и 50 миллионов долларов EBITDA, с одним из самых низких коэффициентов задолженности среди крупных телекоммуникационных компаний в регионе Центральной и Восточной Европы», — сообщил Шелемба.

В свою очередь гендиректор Volia Антон Дзюбенко отметил, что благодаря объединению компании достигнут высокой операционной эффективности, что влечет за собой большие преимущества для общества. Эта сделка, по словам Дзюбенко, поспособствует внедрению правительственной инициативы по достижению мирового лидерства в области предоставления гражданам высококачественных цифровых услуг.

«В Украине начался процесс скупки телеком-активов. Последние полтора года шла активная закулисная борьба за активы. То и дело постоянно всплывала информация о продаже «Датагруп», о продаже Volia. Точку в этом броуновском движении поставил фонд Horizont Capital, который довел свое участие в капитале «Датагруп» до максимального и начал активно скупать доступные на рынке телеком-активы. Учитывая особенность деятельности инвестиционных фондов, можно предположить, что помимо «Даты» и «Воли» в пул смогут попасть еще несколько крупных игроков телеком-рынка. Которые после консолидации и обьединения будут проданы одному из мобильных операторов, которым необходима транспортная инфраструктура и абонентские базы с прицелом на 5G в будущем. Да и с точки зрения корпоративных прав — увеличение цифр абонентских показателей, пускай и не с самым большим ARPU, позитивно влияет на биржевые котировки. Поэтому 2021 год будет очень интересным, мы услышим о громких покупках и не менее громких продажах. Особенно от тех собственников, кто потерял веру в свои телеком-активы», — комментирует медиаэксперт Александр Глущенко.

«Датагруп» является одним из крупнейших украинских операторов фиксированной связи. Компания располагает собственной волоконно-оптической сетью во всех регионах Украины, спутниковыми передающими станциями, внутригородскими волоконно-оптическими сетями. «Датагруп» имеет собственный выделенный номерной ресурс, сеть продаж, дистрибуции и технической поддержки по всей Украине.

Volia — это ведущий национальный украинский телеком-провайдер, который предоставляющий услуги аналогового, цифрового, HD и интерактивного ТВ, скоростного доступа в интернет, а также одного из крупнейших центров обработки данных в Украине. Компания предлагает более 200 телеканалов от украинских и международных телекомпаний, онлайн-кинотеатры и библиотеки контента мировых киностудий.

Напомним, в ноябре Horizon Capital стала владельцем более 96% оператора «Датагруп». Фонд EEGF II Horizon Capital является единственным финансовым инвестором «Датагруп» с долей 96,13%. Остальные 3,87% акций оператора принадлежат гендиректору компании Михаилу Шелемба.

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