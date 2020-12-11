YouTube Live hdr
Фото: TechTimes

Платформа YouTube поддерживает режим HDR – расширенный динамический диапазон, формат видео, обеспечивающий более высокую чёткость картинки, передачу боле насыщенных цветов и более высокую контрастность – с 2016 года. Однако, до сих пор данный режим поддерживался лишь для видео с доступом по запросу.

Во вторник платформа запустила режим HDR для прямых потоковых трансляций, что сделало YouTube первой крупной платформой, которая поддержала данную технологию (сделав её доступной создателям видео, использующим совместимые настройки кодирования).

«Добавляя режим HDR в прямые потоковые трансляции, мы открываем новые возможности для впечатляющего повышения качества передачи изображения в прямом эфире», – говорится в сообщении об этой функции в блоге YouTube. Напомним, что YouTube поддерживает разрешение 4K для прямых потоковых трансляций с ноября 2016 года, поэтому теперь создатели могут вести прямые трансляции в разрешении Ultra HD с HDR.

Любой зритель сможет смотреть на YouTube прямые потоковые трансляции в режиме HDR, используя для этого совместимые устройства, среди которых – последние модели мобильных гаджетов на Android, устройства Chromecast Ultra (подключённые к HDR-совместимым телевизорам), смарт-телевизоры и устройства для потоковой передачи видео с поддержкой HDR, а также ПК с Windows и Mac с поддержкой графики HDR и совместимым дисплеем. Зрители, использующие другие устройства, смогут смотреть видео-стрим в стандартном динамическом диапазоне (SDR).

В YouTube заверили, что «продолжат развивать данное предложение», расширив опции для потокового HDR с использованием дополнительных кодеров и мобильных устройств.

Для YouTube Live HDR требуется использование выхода HLS. Данная функция поддерживает аппаратные кодеры HEVC с битовой глубиной 10 бит, в том числе от компаний Cobalt и Telestream, а также программный кодер Mirillis Action! (версия 4.12.2 или новее) и одну из следующих совместимых видеокарт: NVIDIA GeForce GTX 10-й серии или новее; AMD Radeon RX 5700 или новее; графика Intel 10-го поколения или новее.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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