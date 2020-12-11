Платформа YouTube поддерживает режим HDR – расширенный динамический диапазон, формат видео, обеспечивающий более высокую чёткость картинки, передачу боле насыщенных цветов и более высокую контрастность – с 2016 года. Однако, до сих пор данный режим поддерживался лишь для видео с доступом по запросу.

Во вторник платформа запустила режим HDR для прямых потоковых трансляций, что сделало YouTube первой крупной платформой, которая поддержала данную технологию (сделав её доступной создателям видео, использующим совместимые настройки кодирования).

«Добавляя режим HDR в прямые потоковые трансляции, мы открываем новые возможности для впечатляющего повышения качества передачи изображения в прямом эфире», – говорится в сообщении об этой функции в блоге YouTube. Напомним, что YouTube поддерживает разрешение 4K для прямых потоковых трансляций с ноября 2016 года, поэтому теперь создатели могут вести прямые трансляции в разрешении Ultra HD с HDR.

Любой зритель сможет смотреть на YouTube прямые потоковые трансляции в режиме HDR, используя для этого совместимые устройства, среди которых – последние модели мобильных гаджетов на Android, устройства Chromecast Ultra (подключённые к HDR-совместимым телевизорам), смарт-телевизоры и устройства для потоковой передачи видео с поддержкой HDR, а также ПК с Windows и Mac с поддержкой графики HDR и совместимым дисплеем. Зрители, использующие другие устройства, смогут смотреть видео-стрим в стандартном динамическом диапазоне (SDR).

В YouTube заверили, что «продолжат развивать данное предложение», расширив опции для потокового HDR с использованием дополнительных кодеров и мобильных устройств.

Для YouTube Live HDR требуется использование выхода HLS. Данная функция поддерживает аппаратные кодеры HEVC с битовой глубиной 10 бит, в том числе от компаний Cobalt и Telestream, а также программный кодер Mirillis Action! (версия 4.12.2 или новее) и одну из следующих совместимых видеокарт: NVIDIA GeForce GTX 10-й серии или новее; AMD Radeon RX 5700 или новее; графика Intel 10-го поколения или новее.

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