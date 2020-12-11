Служба безопасности Украины совместно с киберспециалистами накрыла предприятие, незаконно изготавливающее спецтехнику для прослушки мобильных телефонов. Фигурантам грозит от 4 до 7 лет лишения свободы, сообщается на сайте СБУ.
Согласно данным, представители одной из коммерческих структур на базе ресурсов своего предприятия образовали подпольное производство и сбыт техники для скрытого получения информации с телефонов пользователей. Товар распространяли заинтересованным клиентам через собственные связи.
Во время обысков в офисах и домах организаторов была изъята специализированная техника и документы, подтверждающие причастность фигурантов к незаконной деятельности. По данному факту было открыто уголовное производство.
На данный момент продолжается досудебное следствие. Организатором подпольного производства грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в августе СБУ в сотрудничестве с правоохранительными органами Лондона пресекла деятельность международной хакерской группировки, которая занимались похищением персональных данных для продажи в Даркнете.