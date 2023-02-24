В Украине задержали техдиректора провайдера, который оказывал телеком-услуги в «ДНР»

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По данным Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины, преступная деятельность провайдера была прекращена, а лицам, причастным к этому делу, будут предъявлены обвинения в соответствии с законодательством Украины.

Служба безопасности Украины сообщила о выявлении украинского провайдера, который предоставлял телекоммуникационные услуги на временно оккупированных территориях, находящихся под контролем Российской Федерации. По данным следствия, эта компания тесно сотрудничала с местной оккупационной властью и транслировала антиукраинский контент.

Трое граждан Украины, которые в 2014 году перерегистрировали свое предприятие на временно оккупированной территории псевдореспублики «ДНР», предоставляли на этих территориях телекоммуникационные услуги и уплачивали налоги в российский бюджет. Часть своих доходов подозреваемые выводили на контролируемую украинской властью территорию, переводили их в иностранную валюту и незаконно вывозили за границу. Для осуществления этих действий злоумышленники зарегистрировали фиктивное предприятие в Киеве и открыли более чем 30 банковских счетов, на которые незаконно переводили деньги, полученные от бизнеса в Донецке.

В ходе проведения обысков в городе Ивано-Франковск и в столице Украины Киеве правоохранительные органы обнаружили более чем 5 миллионов гривен, а также еще 1,5 миллиона гривен, которые были скрыты на счетах пяти украинских банков.

На основании полученных доказательств правоохранители задержали технического директора и сообщили о подозрении по содействию деятельности террористической организации, согласно статье 258-3 части 1 Уголовного кодекса Украины. Такое подозрение может привести к наказанию в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Кроме того, следователи готовятся сообщить о подозрении еще двум соучредителям предприятия, которые скрываются в Донецке и в одной из стран Евросоюза, и объявили их в розыск. Также следователи наложили арест на все недвижимое имущество подозреваемых, которое расположено в разных регионах Украины. Его общая стоимость превышает 20 миллионов гривен.

Ранее мы сообщали, что полиция задержала группу мошенников, которые под предлогом продажи электроники выманивали деньги у доверчивых граждан.

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