Disney+ объявил о повышении цены на подписку в США с весны следующего года. Это будет первое повышение цен видеосервиса после запуска, передает 112.ua.

Сообщается, что стоимость подписки на Disney+ с 26 марта будет составлять $7,99 в месяц или $79,99 в год. В то же время пакет Disney, в который входят Disney+, Hulu и ESPN Plus, подорожает на 1 доллар до $13,99 в месяц.

Отмечается, что на такой шаг сервис пошел после большой презентации новых проектов на Disney+. Компания сейчас активно инвестирует в контент, поэтому ей приходится повышать цены для возмещения убытков.

Напомним, п прогнозам Digital TV Research, к 2025 году Disney+ станет лидером по количеству пользователей среди сервисов видео по запросу. Через пять лет число подписчиков этой платформы достигнет 194 млн человек, в то время как у Netflix будет 274 млн пользователей, у Amazon — 167 млн, у HBO Max — 28,5 млн, а у Apple TV+ — 13,4 млн.

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