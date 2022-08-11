Четверг, 11 августа, 2022

Disney обогнал Netflix по количеству подписчиков

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В завершившемся квартале Disney+ набрал еще 14,4 миллионов клиентов, превысив прогнозируемую аналитиками цифру в 10 миллионов. 

В конце июньского квартала у Disney было в общей сложности 221 миллион подписчиков по сравнению с 220,7 миллиона у Netflix.

В прошлом месяце Netflix объявил, что потерял еще 1 миллион подписчиков, что стало первой квартальной потерей клиентов компании. Возможно, ситуация изменится после запуска более дешевой подписки с рекламой.

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Однако подобную функцию Disney+ также планирует запустить в декабре. Подписка с рекламой будет стоить 7,99 долларов в месяц, подписка без рекламы — 10,99 доллара по состоянию на 8 декабря. Цены на Hulu, также принадлежащие Disney, будут расти на 1-2 доллара в месяц в зависимости от плана.

Ранее мы сообщали, что игровым продуктом Netflix пользуется всего 1% подписчиков.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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