Samsung временно отказалась от идеи свернуть производство LCD-панелей. В связи с возросшим спросом на ЖК-дисплеи компания продолжит их выпускать до марта следующего года, передает 3Dnews.

Сообщается, что изменения затронут производство LCD-панелей на предприятии L8 в Асане (Южная Корея). Часть оборудования с этого завода Samsung уже продала китайской фирме Efonlong, остальное надеется продать к февралю следующего года.

Повременить с закрытием производства компанию заставила пандемия коронавируса, а также возрастание спроса на LCD-панели. Изначально Samsung планировала свернуть выпуск ЖК-дисплеев к концу 2020 года.

Напомним, в августе Samsung Display продала свой завод по производству ЖК-панелей в Китае. Это решение было частью масштабных планов компании Samsung, направленных на переключение основного внимания на производство высококачественных панелей на органических светодиодах (OLED).

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