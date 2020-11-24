Samsung Satellite Internet

Компания Omdia провела исследование рынка телевизоров по итогам третьего квартала текущего года. Абсолютным лидером по продаже телевизоров во всем мире является Samsung, передает iXBT.com.

Сообщается, что южнокорейская компания занимает 33,1% мирового рынка по выручке. За третий квартал выручка Samsung от продажи телевизоров составила 9,3 миллиарда долларов, увеличившись на 22% в годовом исчислении.

Отмечается, что Samsung продаёт 23,6% всех телевизоров в мире. То есть, каждый четвертый купленный телевизор был создан южнокорейской компанией.

На втором месте по продажам телевизоров в третьем квартале 2020 года оказалась компания LG с долей 16,6% рынка. Третье место за Sony с 10,1%. К слову, Samsung и LG занимают почти половину мирового рынка телевизоров.

Напомним, по итогам августа Samsung также стала лидером рынка смартфонов. В последний месяц лета компания увеличила свою долю до 22%.

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