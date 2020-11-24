Компания Omdia провела исследование рынка телевизоров по итогам третьего квартала текущего года. Абсолютным лидером по продаже телевизоров во всем мире является Samsung, передает iXBT.com.

Сообщается, что южнокорейская компания занимает 33,1% мирового рынка по выручке. За третий квартал выручка Samsung от продажи телевизоров составила 9,3 миллиарда долларов, увеличившись на 22% в годовом исчислении.

Отмечается, что Samsung продаёт 23,6% всех телевизоров в мире. То есть, каждый четвертый купленный телевизор был создан южнокорейской компанией.

На втором месте по продажам телевизоров в третьем квартале 2020 года оказалась компания LG с долей 16,6% рынка. Третье место за Sony с 10,1%. К слову, Samsung и LG занимают почти половину мирового рынка телевизоров.

Напомним, по итогам августа Samsung также стала лидером рынка смартфонов. В последний месяц лета компания увеличила свою долю до 22%.

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