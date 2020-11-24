Netflix вложит миллиард долларов в расширение студии ABQ в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико. Компания планирует создать крупнейшую в Северной Америке киностудию, передает Детектор Медиа.

Сообщается, что 16 миллионов долларов на строительство выделит правительство штата Нью-Мексико, и еще 6 миллиардов — город Альбукерке. Как сообщили в компании, это поможет расширить площадь студии ABQ на 300 акров (более 121 га).

Отмечается, что расширение студии позволит создать около 1000 дополнительных рабочих мест, плюс еще порядка 1500 человек будут задействованы в строительстве. В частности, Netflix планирует поддержать темнокожих и представителей коренных народов, предоставив им работу в студии.

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