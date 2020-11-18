Японский стартап Astroscale Holdings планирует запустить на орбиту спутник для уборки космического мусора. Проект намерены реализовать уже в марте 2021 года, передает ТАСС.

Сообщается, что 175-килограммовый спутник оснащен специальными магнитными панелями, с помощью которых будет притягивать обломки к себе. После сборки мусора аппарат войдет в атмосферу и сгорит вместе со своей «добычей».

Для запуска спутника используют российскую ракету «Союз». Первый пуск намечен на март следующего года, он будет совершен с космодрома Байконур.

Как отмечали ранее специалисты Научного института машиностроения в России, на сегодняшний день около 70% всех объектов геостационарной орбиты составляет космический мусор.

В связи с этим ученые постоянно ищут способы борьбы с загрязнением околоземного пространства. Еще в 2015 году китайские инженеры представили орбитальный сборщик мусора, который перерабатывает собранные космические отходы на топливо для себя.

Спустя три года, их коллеги из Британии протестировали гарпун, установленный на специальном спутнике и призванный очистить орбиты от космического мусора.

Также в этом году свои разработки представили российские специалисты. В частности, в августе компания «Российские космические системы» показала свой аппарат для утилизации космического мусора. А через месяц специалисты Самарского университета представили модель буксира для уборки геостационарной орбиты.

Кроме того, к 2025 году ожидается, что «Роскосмос» завершит свои работы по созданию космического аппарата «Ликвидатор» (рабочее название), предназначенного для очистки геостационарной орбиты от неработающих спутников и разгонных блоков.

В этом же 2025 году Европейское космическое агентство (ЕКА) готовится запустить первого сборщика космического мусора. Поскольку на орбите Земли остается много частей от космических кораблей, целью зонда ClearSpace-1 станет отработанная ступень ракеты Vega.

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