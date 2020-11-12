Основатель одного их крупнейших украинских операторов фиксированной связи «Датагруп» вышел из состава акционеров компании. Теперь инвестиционной компании Horizon Capital принадлежит 96,13% оператора, сообщает НВ Бизнес.

Согласно данным, компания Horizon Capital увеличила свою долю в «Датагруп» с 73,46% до 96,13%. Остальные 3,87% акций оператора принадлежат гендиректору компании Михаилу Шелемба.

«Horizon Capital увеличила долю в Датагруп через свой фонд Emerging Europe Growth Fund II, LP (EEGF II) размером в $370 млн. В результате этой сделки основатель компании Александр Кардаков и другие миноритарные инвесторы полностью вышли из состава акционеров», — пишет ресурс.

Напомним, в 2010 году Horizon Capital приобрёла 30% акций «Датагруп», став его миноритарным акционером. В 2016 году инвестиционная компания объявила о том, что более чем на 70% владеет долей в акционерном капитале оператора и является его мажоритарным владельцем.

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