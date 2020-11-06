SES объявила о партнерстве с Gilat и ST Engineering iDirect. С помощью модемных технологий нового поколения компания расширит технологическую экосистему O3b mPOWER, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, модемные технологии Gilat и ST Engineering iDirect помогут SES оптимизировать работу системы O3b mPOWER, как в космической, так и наземной инфраструктуре, гарантируя эффективное предоставление услуг спутниковой передачи данных с малой задержкой и высокой пропускной способностью.

«Обладая открытой архитектурой с возможностью полной виртуализации, эти модемы будут взаимодействовать с дифференцированной функцией адаптивного управления ресурсами SES – Adaptive Resource Control (ARC) и оптимизировать использование компанией SES стандарта Open Networking Automation Platform (ONAP)», — сказано в пресс-релизе.

Как отметил исполнительный вице-президент SES по технологиям и руководитель программы O3b mPOWER Стюарт Сандерс, у компании уже есть положительный опыт многолетней работы с Gilat и ST Engineering iDirect. Нынешнее партнерство. уверены в SES, поможет значительно расширить возможности глобальной связи.

Напомним, в прошлом месяце SES присоединилась в качестве партнера к Microsoft Azure Orbital. Сервисы удаленного управления SES станут частью новой многоорбитальной спутниковой связи Microsoft, интегрированной с Azure.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.