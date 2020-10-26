Производитель техники «Витязь» выпустит умные телевизоры на базе мультимедийной платформы «Яндекса». Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам главного инженера компании «Витязь» Валерия Зайцева, сотрудничество с «Яндекс» стало возможно из-за высокой популярности умных телевизоров «Витязь» на российском рынке. В рамках сотрудничества производитель создал ПО для своих устройств на основе мультимедийной платформы «Яндекса», созданной в 2020 году на ОС Android.

Пользователям новых моделей телевизоров «Витязь» будет доступен просмотре эфирных каналов наряду со всеми возможностями Smart TV, включая голосовой помощник «Алиса». Также устройство имеет «детский режим», позволяющий оградить детей от просмотра нежелательного контента.

«Обладатели телевизионных приемников с фирменным программным обеспечением могут смотреть и искать фильмы в онлайн-кинотеатрах, пользоваться YouTube, в том числе не переключаясь между разными источниками контента. С его помощью можно составлять подборки рекомендованных к просмотру фильмов и видео. Чтобы родители могли оградить детей от нежелательного контента, на платформе есть так называемый детский режим», — пишет ресурс.

Отмечается, что ОАО «Витязь» осуществляет более 20 видов деятельности, постоянно обновляя и расширяя возможности производимых устройств. По итогам 2019 года телевизоры «Витязь» вошли в топ-10 самых продаваемых брендов на российском рынке.

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