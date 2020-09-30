Фонд «Демократические инициативы им. И. Кучерива» и Центр Разумкова составили рейтинг телеканалов, вызывающих наибольшее доверие среди украинцев. Чаще всего зрители называли 1+1, «Украина» и ICTV, сообщает Детектор Медиа.

Согласно данным, телевидение лидирует среди всех источников информации, которые выбирают украинцы. Получать информацию через национальные телеканалы предпочитают 90% респондентов в возрасте 60 лет и старше, 85% — в возрасте 50-59 лет, 78% — в возрасте 40-49 лет, 65% — в возрасте 30-39 лет и 54% — в возрасте 18-29 лет.

При этом в пятерку самых популярных украинских телеканалов вошли 1+1 (47,2%), «Украина» (38,3%), ICTV (36,6%), СТБ (32,2%) и «Интер» (30,6%). За ними идут «112.Украина» (21,3%), NewsOne (14,3%), «Новый канал» (13,5%), ZIK (11,9%) и «Прямой» (10,2%). Что касается доверия украинских зрителей к телеканалам, то первые пять позиций в рейтинге также занимают 1+1 (24,2%), «Украина» (18,9%) и ICTV (16,8%), СТБ (14,6%) и «Интер» (13,0%). Кроме того, отмечается рост доверия аудитории к некоторым телеканалам после выборов 2019 года. В частности, свои показатели увеличили из пула Медведчука — «112 Украина» (с 8% до 12%), NewsOne (с 3% до 9%) и ZIK (с 2% до 6%). Также выросло доверие у телеканалов «Прямой», «5 канал», «24 канал» и «Эспрессо». Однако средние по стране показатели отличаются от выбора сторонников разных политических сил. К примеру, избиратели «Слуги народа» больше доверяют телеканалам 1+1 (35%), «Украина» (22%) и СТБ (21%), избиратели ОПЗЖ — «112.Украина» (34%), NewsOne (33%), «Интер» (25%) и «Украина» (24%). В то же время избиратели «Европейской солидарности» доверяют «Прямому» (35%), «5 каналу» (28%), «Эспрессо ТВ» (21%) и ICTV (20%).

Напомним, недавно стало известно, что за год украинские футбольные каналы ушли в минус на миллионы долларов. Расходы каналов превысили доходы на $5 млн.

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