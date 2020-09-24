Правительство может запретить работу российских сервисов ivi.ru и Wildberries в Украине. Разработать соответствующие санкции поручили Кабмину, передает AIN.UA.

Согласно данным, на заседании правительства министр культуры Александ Ткаченко сообщил, что на днях на украинский рынок вышел интернет-магазин Wildberries. Практически сразу СМИ обнаружили, что в магазине можно приобрести товары с символикой России, российских силовых структур и портретами Владимира Путина.

Теперь правительству предлагают блокировать доступ к Wildberries, а также к сервису ivi.ru из-за «пропаганды российского контента».

«В связи с этим предлагается протокольное поручение к Кабмину рассмотреть возможность по применению специальных экономических и других ограничительных мероприятий к онлайн-сервисам, которые пропагандируют контент российского производства в разрезе продуктов и сериалов, типа сервисов ivi.ru и Wildberries.ru», — сказал Ткаченко.

В свою очередь гендиректор ivi Олег Туманов отметил, что данные санкции в первую очередь негативно отразятся на украинской аудитории, поскольку зрителей лишат доступа к библиотеке качественного контента. Кроме того, говорит Туманов, на ivi представлены не только российские фильмы и сериалы, но и контент производства других стран, в том числе и Украины.

«Нам непонятна такая постановка вопроса от украинских властей. Мы частная российская компания, в том числе с международными инвесторами, предоставляющая доступ к развлекательному сервису, то есть вне политики», — прокомментировал Туманов для РБК.

Напомним, в мае текущего года власти Украины продлили санкции против российских онлайн-сервисов «Яндекс», «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.ru. Запрет на предоставление доступа к ним действует с 2017 года.

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