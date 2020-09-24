Библиотека мультимедийного сервиса Okko пополнится новым зарубежным контентом. Пользователи сервиса первыми в России смогут увидеть зарубежные реалити-шоу MTV, сообщает пресс-служба ViacomCBS.

Согласно данным, уже на старте зрителям будут доступны ри зарубежных развлекательных шоу: «Стоп-слово», «Выжить с миллионом долларов» и «Нищебродские игры».

«Нам очень приятно, что в рамках нашего глобального сотрудничества с ViacomCBS Networks International пользователи Okko получают доступ к лучшему в мире развлекательному контенту, не ограничиваясь только фильмами или сериалами. MTV для многих людей стало точкой входа в мир не только музыкальных клипов, но и реалити-шоу. Такие передачи как «12 злобных зрителей», «Давай на спор» и «Тачка на прокачку» были абсолютными хитами и приковывали внимание широкой аудитории. Мы предлагаем нашим пользователям контент на любой вкус и появление в сервисе зарубежных развлекательных форматов от MTV — прекрасное пополнение библиотеки Paramount+, которое, мы верим, по достоинству оценит наша аудитория», — сообщил директор по контенту Okko Макар Кожухов.

Отмечается, что выход развлекательных реалити-шоу MTV в Okko приурочен ко дню рождения MTV Россия 25 сентября. Уже с завтрашнего дня пользователям подписки Paramount+ и пакетов подписок «Оптимум» и «Премиум» будет доступен развлекательный контент бренда MTV.

Напомним, ранее мультимедийный сервис Okko первым в России показал зрителям контент британского канала Channel 5. Посмотреть Channel 5 могут пользователи подписки Paramount+ или пакетов подписок «Оптимум» и «Премиум».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.