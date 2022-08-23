Среда, 24 августа, 2022

Приложение онлайн-кинотеатра Okko пропало из App Store

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В поиске приложение не находится, а вместо него предлагают установить программы других стриминговых сервисов. 

Недоступно и скачивание по прямой ссылке, там появляется сообщение: «Это приложение сейчас не доступно в Вашей стране или регионе».

На странице разработчика Okko LLC в App Store говорится, что доступных приложений нет.

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В пресс-службе онлайн-кинотеатра сообщили, что от Apple никаких уведомлений не получали, сейчас устанавливается причина пропажи приложения.

«Ранее установленные приложения из App Store продолжают работать в стандартном режиме, — отметили в Okko.

Проблемы с доступом к приложениям в App Store и Google Play начались после введения в отношении России санкций из-за полномасштабного военного вторжения в Украину. Из магазинов пропали приложения Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Совкомбанка, «ФК Открытие», Новикомбанка, Альфа-банка и др.

Также 15 августа Apple пригрозила удалением из магазина приложения Rutube.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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