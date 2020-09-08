Телеканал Euronews Georgia официально начал вещание на грузинском языке.

До сих пор телеканал Euronews Georgia, принадлежащий компании Silknet, о «мягком запуске» которого было объявлено в прошлом году, транслировал англоязычную версию Euronews. Информационный телеканал, базирующийся в Тбилиси, теперь вещает 24 часа в сутки, и предлагает зрителям утренние, дневные и вечерние новости на грузинском языке. В эфире канала Euronews Georgia также предлагаются местные, региональные и международные новости.

Комментируя это событие, генеральный директор компании Euronews Майкл Петерс сказал: «Я рад, что телеканал Euronews Georgia начинает вещание на грузинском языке. Я безмерно горжусь совместной работой, проделанной коллективом компании Euronews и командами Silknet и Euronews Georgia и обеспечившей запуск круглосуточного телеканала всего за один год, несмотря на сложные обстоятельства, связанные с кризисом Covid-19. На протяжении последних 27 лет Euronews является уважаемым и надёжным независимым СМИ, передавая непредвзятые новости миллионам людей по всему миру. Я уверен, что телеканал Euronews Georgia будет придерживаться того же качества и беспристрастности, которые свойственны всей семье Euronews».

Председатель наблюдательного совета компании Silknet Георгий Рамишвили добавил: «Я думаю, что это очень важное достижение – в это непростое время, когда весь мир борется с пандемией, нам удалось сдержать своё обещание и вовремя обеспечить запуск телеканала Euronews Georgia, как это и было запланировано. Уверен, что это принесёт пользу для общества. Поздравляю команду Euronews Georgia с успешным стартом и желаю ей успехов».

Джано Жвания, генеральный директор Euronews Georgia, заявил: «Мы собрали команду опытных профессионалов, которые разделяют с каналом Euronews Georgia общие ценности – независимость, беспристрастность и разнообразие взглядов. Команда компании Euronews в Грузии делает всё возможное, чтобы создать успешное СМИ, и это станет важной вехой для Грузии».

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