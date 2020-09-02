1+1 media дала свой прогноз развития рынка платного телевидения в ближайшие два года. По подсчетам медиагруппы OTT превзойдет кабельное ТВ по количеству абонентов, а минимальная стоимость ТВ-услуги возрастет, сообщает пресс-служба.

По данным 1+1 media, кодирование спутника дало рынку Pay TV толчок для роста — в 2020 году он составил 13% (600 тысяч абонентов). Однако на открытом спутнике осталось 2,4 миллиона абонентов — на 1,2 миллиона больше, чем прогнозировалось. Эксперты считают, что на это повлиял запрос к Президенту о введении моратория на кодирование спутникового сигнала и последовавшее за этим решение о запуске незакодированных версий каналов медиагрупп.

«После кодирования произошли изменения, которые не дают возможности просматривать каналы в открытом доступе без существенных затрат как для каналов, так и для абонентов. Кроме этого, права на контент украинских телеканалов ограничены территорией Украины. Кодирования спутника — это проект в действии, который нацелен на долгосрочный результат, а не только на короткие достижения по кодированию каналов в одиночку, и является ключевым для развития медиарынка с платным контентом в целом », — прокомментировал гендиректор 1+1 media Ярослав Пахольчук.

В то же время 1+1 media distribution выделила пять основных трендов рынка платного ТВ в текущем году:

Карантин вызвал стремительный рост ОТТ-платформ;

Карантин доказал, что линейное телевидение — основной источник контента для абонента;

Укрупнение на рынке Pay TV Украина;

Развитие цифрового сегмента Pay TV стимулирует появление украинских HD-каналов;

Ценность ТВ-услуг растет.

Что касается дальнейших прогнозов, на последующие два года 1+1 media предрекает рост минимальной стоимости ТВ-услуги — уже в 2021 году она будет равняться 99 гривнам. Кроме того, ожидается, что OTT обгонит кабельное по числу подписчиков. Если в прошлом году кабель насчитывал 3,6 млн пользователей, а OTT — 0,9 млн, то в следующем году эти показатели составят 2,3 млн и 2,5 млн соответственно.

Напомним, в прошлом месяце агентство Digital TV Research предоставило данные по состоянию мирового рынка платного ТВ. Сообщалось, что несмотря на тенденцию к «кабельному отказничеству» на развитых рынках, в целом сектор Pay TV продолжает расти, и данный рост стимулируется в первую очередь ростом на развивающихся рынках и в сфере IPTV.

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