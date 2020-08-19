Киберпреступники продолжают использовать бренд Netflix для получения личных данных пользователей. Компания ESET обнаружила фишинговую компанию, совершающую кражу информации от имени известного видеосервиса, передает CNews.

Согласно данным, злоумышленники от имени Netflix рассылали письма с уведомлениями о задолженности и требованиями изменить платежные данные. Пользователей вынуждали переходить по ссылке в письме на страницу с формой для ввода платежных данных.

«Таким образом, пользователи передают мошенникам свои имя и фамилию, номер карты, срок действия и даже CVV. После ввода данных жертва перенаправляется на официальный сайт Netflix и даже не подозревает, что ее приватная информация оказалась у преступников», — пишет ресурс.

Напомним, по данным «Лаборатории Касперского», в период с января 2019 года по апрель 2020 года более 5 тысяч пользователей ПО Kaspersky стали жертвами попыток заражения файлами, в названии которых фигурировал Netflix. Всего название этого видеосервиса использовалось киберпреступниками более 22 тысяч раз.

А за период карантина в сети обнаружили около 700 поддельных сайтов Netflix. Копируя страницу регистрации известного сервиса, мошенники получали доступ к данным пользователей.

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