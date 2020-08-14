Компания T-Mobile первой в индустрии запустила автономную сеть 5G, продолжив тем самым завоевание рынка технологиями беспроводной связи нового поколения.

О запуске сети было объявлено в блоге. До сих пор у компании T-Mobile уже была сеть в стандарте 5G, имевшая немалый охват, однако, запуск новой автономной сети позволит значительно расширить покрытие. Сеть 5G, принадлежащая оператору, в настоящее время покрывает территорию, на которой проживает 250 миллионов человек, что на 30% выше прежнего охвата.

Согласно заявлениям компании T-Mobile, новая сеть позволит ей задействовать всё своё покрытие в полосе 600 МГц для связи в стандарте 5G. Для того, чтобы увеличить охват территории и обеспечивать проникновение сигнала в глубины зданий, компания выходит за рамки использования среднедиапазонного сигнала.

Ранее 5G в диапазоне 600 МГц использовался в сочетании со среднечастотным LTE для доступа к базовой сети. Однако, такое покрытие по качеству можно было назвать лишь среднедиапазонным LTE.

Перейдя на использование автономной архитектуры, компания T-Mobile смогла увеличить покрытие в стандарте 5G на 30% и в настоящее время охватывает территорию в 1.3 миллиона квадратных миль, которая включает в себя 7 500 больших и маленьких городов на всей территории США.

Параллельно с автономной сетью компания T-Mobile продолжает поддерживать работу неавтономной архитектуры, в которой ядро 4G LTE сочетается с функциональными возможностями 5G.

Ранее, в конце 2019 года, компания запустила общенациональную сеть 5G, покрытие которой, согласно заявлениям компании T-Mobile, превышало покрытие компаний-конкурентов. Однако, из-за более широкого охвата передатчиков, скорости в этой сети были ниже гигабитных скоростей, которые свойственны сетям 5G, – заявил Антонио Вийяс-Боас из издания Business Insider.

Стандарт 5G это следующее после 4G LTE поколение мобильной связи, которая обеспечивает работу наших мобильных устройств и позволяет нам стримить видео, осуществлять звонки и использовать приложения. Ожидается, что 5G станет масштабным усовершенствованием системы мобильной связи в сравнении с предыдущим стандартом, увеличит скорость на телефонах потребителей и улучшит качество связи во многих местах.

Напомним, в апреле текущего года американский оператор T-Mobile завершил сделку по слиянию с конкурирующей компанией Sprint.

В июле в США также была запущена общенациональная сеть пятого поколения оператором связи AT&T.

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