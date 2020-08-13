В совместном отчёте, подготовленном организациями Digital Citizens Alliance и NAGRA, утверждается, что нелегальные, пиратские службы подписки на доступ к контенту превратились в Соединённых Штатах в индустрию стоимостью в миллиард долларов.

Отчёт, получивший название «Деньги ни за что», подробно описывает сложную экосистему, объединившую в себе тысячи оптовых и розничных «точек продажи», предоставляющих пиратские услуги девяти миллионам американских домохозяйств.

Отчёт выходит за рамки услуг, предоставляемых по технологии IPTV, и исследует инфраструктуру, цепочку поставок, выручку и рентабельность, а также бизнес-модели пиратских служб IPTV, финансируемых за счёт рекламы.

«Если говорить о пиратстве, то степень риска для потребителей, малого бизнеса и прочих сторон прямо пропорциональна размеру отрасли, поэтому мы должны остановить разрастание охвата и глубины этой экосистемы до того, как она вырастет ещё больше, – заявил исполнительный директор Digital Citizens Alliance Том Галвин. – Этот отчёт чётко показывает, как устаревшие законы, отсутствие должного внимания и адекватных мер позволили ворам, хакерам и мошенникам сформировать крупную преступную систему».

Услугами пиратских подписных IPTV платформ в США пользуется приблизительно 9 миллионов подписчиков сетей фиксированного доступа в интернет. Они получают эти услуги от как минимум 3 500 web-сайтов, направленных на американскую аудиторию, через социальные сети и специализированные интернет-магазины.

«Понимание степени влияния и тактики пиратов, продающих свои услуги с использованием технологии IPTV, описанных в данном отчёте, является первым шагом в борьбе за защиту контента – ценного актива в индустрии СМИ и развлечений, – сказал директор отдела анализа данных и борьбы с пиратством в NAGRA Майкл Шарп. – Мы искренне благодарны Digital Citizens Alliance за то, что данная организация обратила внимание на эту проблему, поскольку мы продолжаем поддерживать владельцев контента и провайдеров услуг в их стремлении найти эффективные способы пресечения деятельности пиратов, передавая свой опыт, широкий спектр решений в сфере борьбы с пиратством, а также всю информацию, собранную нами за долгие годы изучения экосистемы пиратства, чтобы в конечном итоге удерживать зрителей в законной цепочке формирования стоимости контента».

В отчёте разъясняется, что поскольку провайдеры пиратских платформ ничего не платят за контент, который они продают, примерная маржа их прибыли варьируется в пределах от 56 процентов («Розничные продавцы») до 85% («Оптовые продавцы»).

Экосистема пиратства также зависит от деятельности законных игроков, в число которых входят компании, предоставляющие услуги хостинга, платёжные системы и социальные сети. Степень осведомлённости этих законных игроков о своей роли в распространении пиратства является предметом споров.

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