Huawei анонсировала закрытие производства чипов Kirin. Из-за санкций США компания ожидает дефицита процессоров, передает ITC.ua.

Как сообщил гендиректор потребительского подразделения Huawei Ричард Ю, из-за экономического давления со стороны США китайская компания может прекратить производство чипсетов уже со следующего месяца. Таким образом Huawei Mate 40, который будет презентован в сентябре, может стать последним смартфоном с процессором Kirin.

По словам Ричарда Ю, вторая волна американских санкций привела к тому, что производственные партнёры Huawei прекратили принимать новые заказы на изготовление чипсетов для китайского производителя смартфонов. Производство по существующим контрактам будет прекращено 15 сентября.

Напомним, в июне Министерство торговли США сняло ограничения на сотрудничество американских компаний с Huawei в области развития технологии 5G.

Однако спустя некоторое время стало известно, что власти США намерены усилить конкурентную борьбу с китайской компанией. Вероятно, для этого Америка может выкупить европейские компании Ericsson и Nokia.

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