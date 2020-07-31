Ведущая британская студия Lookout Point заключила партнерское соглашение с Netflix о показе сериала по бестселлеру Викрама Сета «A Suitable Boy», который 26 июля вышел в эфир в Великобритании на BBC One.

Netflix получает эксклюзивные права на показ «A Suitable Boy» на всех территориях, в том числе и в Украине (кроме Канады, США и Китая). В Великобритании и Ирландии сериал будет доступен на Netflix через 12 месяцев после его выхода на BBC One. Сделка была заключена компанией Lookout Point с BBC Studios.

Это первая экранизация всемирно известного романа «A Suitable Boy», снятая известным режиссером Мирой Наир («Муссонная свадьба», «Тезка», «Королева Катве») по сценарию Эндрю Дэвиса («Гордость и предубеждение», «Война и мир», «Les Misérables»).

В мини-сериале, состоящем из шести частей, полностью снятом в Индии, задействованы ведущий актер Болливуда Ишан Хаттер («За облаками», «Биение сердца»), легенда индийского экрана Табу («Тезка», «Жизнь Пи», «Андхадхун»), а также восходящая звезда Таня Маниктала в заглавной роли.

«A Suitable Boy» рассказывает историю студентки университета Латы (Таня Маниктала). Действие происходит в Северной Индии в 1951 году, в то время, когда страна обретает свою независимость и готовится к первым демократическим всеобщим выборам.

Дэмиан Кеог, управляющий директор студии Lookout Point, отметил: «Мы очень рады партнерству с Netflix, чтобы представить «A Suitable Boy» международной аудитории. Эта эпическая история рассказывает о человеческих ценностях, любви и семье в стране, которая находится на переходном этапе. Эти темы и сегодня так же актуальны, как и в то время, когда этот роман был написан».

Кэролайн Стоун, директор Independent Drama, BBC Studios, отметила: «Спрос на качественную британскую драму в мире стал выше, чем когда-либо, поэтому мы очень рады сотрудничеству с Netflix по показу этого замечательного сериала, чтобы привлечь аудиторию во всем мире к литературной классике Викрама Сета. В «A Suitable Boy» задействованы исключительные актерские таланты, и это помогло нам создать сериал, которым мы очень гордимся».

Исполнительные продюсеры – Эндрю Дэвис, Мира Наир и Викрам Сет; Фэйт Пенхейл, Лаура Ланкестер и Уилл Джонстон (Lookout Point); Лидия Дин Пилчер и Арадана Сет; Мона Куреши и Айела Батт (BBC). BBC Studios – дистрибьютор сериала на глобальном уровне.

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