LG представила новый модуль Bluetooth для интернета вещей. Особенностью разработки является ее компактность — она на две трети меньше своего предшественника, передает Finance.ua.

Согласно данным, размеры модуля составляют всего 6х4 миллиметра. При этом в своей производительности он ничем не уступает, и даже опережает предыдущие модели.

«Инженеры компании смогли оптимизировать производительность таким образом, что в новом чипе она оказалась даже на 30% выше, чем у существующих продуктов. Этого удалось достичь благодаря использованию фирменной технологии дифференцированной архитектуры радиочастотных сигналов. Эта технология позволила LG разместить более 20 компонентов в ограниченном пространстве. Речь идёт о таких компонентах, как коммуникационные чипы, резисторы, катушки индуктивности и др.», — пишет ресурс.

Отмечается, что немалым преимуществом такого размера является его низкое энергопотребление. Благодаря этому разработчики получат решение для создания экономичных устройств IoT.

Кроме того, как утверждают в LG, такая архитектура также поможет устранить помехи сигнала независимо от препятствий между смартфоном и устройством IoT.

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