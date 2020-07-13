Разработчики кодеков из Германии утверждают, что кодек VVC будет работать эффективнее, чем HEVC.

Инженеры из Института имени Генриха Герца Общества Фраунгофера, проводящего исследования в области электроники и информационных технологий, заявили о создании кодека VVC – нового стандарт компрессии видео, который должен повысить эффективность сжатия видеопотока примерно на 50%.

Полное название кодека – H.266/Versatile Video Coding (H.266/Универсальное кодирование видео). По словам представителей Общества Фраунгофера, кодек разрабатывался как преемник форматов отраслевого стандарта – H.264/Advanced Video Coding (AVC) и H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC), на долю которых сегодня приходится около 90% передач цифрового видео и компрессии на международном рынке.

Несмотря на то, что кодек HEVC был впервые представлен в 2013 году, отношение к нему на рынке остаётся противоречивым из-за активных патентных споров со стороны различных заинтересованных сторон. Именно по этой причине кодек AVC – предшественник HEVC – по-прежнему остаётся доминирующим стандартом, несмотря на то, что он был представлен ещё в 2003 году.

В Обществе Фраунгофера утверждают, что кодек VVC может стать шагом вперёд для развития отрасли, поскольку практически каждая крупная компания, занимающаяся аппаратным и программным обеспечением, в настоящее время связана сложной системой патентных роялти, которая диктует, какие суммы отчислений различные заинтересованные стороны должны платить за использование разных стандартов компрессии и передачи для устройств, web-сайтов и приложений. В Обществе Фраунгофера утверждают, что используя VVC можно получать нечто намного лучшее, чем AVC и HEVC и при этом – без головной боли из-за лицензирования.

«Благодаря более низким требованиям к данным, кодек H.266/VVC делает более эффективной передачу видео в мобильных сетях (где ёмкость данных ограничена). К примеру, при использовании предыдущего стандарта H.265/HEVC для передачи 90-минутного видео в разрешении UHD требовалось 10 гигабайт данных, – говорится в пресс-релизе Общества Фраунгофера. – Благодаря использованию новой технологии для достижения аналогичного качества требуется передача всего 5 гигабайт данных. Поскольку H.266/VVC разрабатывался с «прицелом» на видеоконтент сверхвысокого разрешения, новый стандарт будет особенно эффективен при потоковой передаче видео с разрешением 4K или 8K на телевизоры с плоским экраном. Кроме того H.266/VVC идеально подходит для работы со всеми типами движущихся изображений: от 360-градусных панорамных изображений с высоким разрешением до контента для совместного использования экрана».

Общество Фраунгофера, в состав которого входит множество мелких институтов, – широко известно в мире стандартов цифровых медиа как создатель аудиоформата MP3. Общество также внесло огромный вклад в создание кодеков H.264 и H.265. Таким образом, «в архиве» у исследовательской организации уже есть определенный исторический опыт успешной работы с компрессией данных. Однако Общество Фраунгофера не упоминает в своём пресс-релизе о существовании стандарта AV1 – альтернативного кодека с открытым исходным кодом и отсутствием лицензионных платежей, являющегося конкурентом HEVC. Кодек AV1 был разработан Альянсом открытых медиа – Open Media Alliance, в который входят все пять крупнейших технологических гигантов США (после присоединения компании Apple в начале 2018 года). Кодек AV1 и его предшественник, VP9, являются неотъемлемой частью системы потоковой передачи 4K контента на таких платформах, как YouTube, и поэтому эти стандарты, по всей видимости, будут продолжать конкурировать в течение многих лет.

Пока не ясно, каким образом кодеки AV1, AVC, HEVC и VVC будут сосуществовать в будущем, но в Обществе Фраунгофера утверждают, что Форум индустрии кодирования для медиа (Media Coding Industry Forum) – отраслевой консорциум, в который Общество входит наряду с такими компаниями как Apple, Sony и другими – в настоящее время работает над созданием чипов, которые будут поддерживать кодек VVC на аппаратном уровне.

«Этой осенью мы представим первое программное обеспечение (как для кодера, так и для декодера), в котором будет предусмотрена поддержка кодеков H.266/VVC», – заявил Томас Ширл, руководитель отдела кодирования и анализа видео в Институте имени Генриха Герца Общества Фраунгофера.

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