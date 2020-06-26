Власти США намерены усилить конкурентную борьбу с китайской компанией Huawei. Вероятно, для этого Америка может выкупить европейские компании Ericsson и Nokia, передает Профиль.

Согласно данным, США давно планировали нечто подобное. Однако из-за пандемии коронавируса эти планы не удалось воплотить в жизнь. Тем не менее, время от времени Вашингтон консультируется с Cisco Systems, другими американскими технологическими компаниями, операторами связи и частными инвестиционными фирмами по поводу покупки Ericsson и Nokia.

Отмечается, что США готовы предоставить Ericsson и Nokia налоговые поблажки и расширить финансирование под экспорт. Либо же власти могут обеспечить государственную поддержку американским предприятиям, которые купят эти две компании.

Напомним, недавно Министерство торговли США сняло ограничения на сотрудничество американских компаний с Huawei в области развития технологий 5G.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.