Comcast разрешит свободно пользоваться публичным Wi-Fi до конца текущего года. Открытым останется доступ к 1,5 млн точек Xfinity Wi-Fi, передает Кабельщик.
Согласно данным, такое решение американская телекоммуникационная компания приняла в связи с ростом потребления интернета во время карантина. Comcast оставит точки доступа открытыми, пока страна восстанавливается после карантина.
Кроме того, компания до конца мая ода оставит бесплатным доступ к интернету по программе Internet Essentials для малообеспеченных клиентов.
Напомним, в феврале Comcast сообщила о приобретении видеосервиса Xumo. Вероятно, такое решение было спровоцировано желанием телекоммуникационного гиганта охватить как можно больше клиентских баз.
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