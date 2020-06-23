Comcast разрешит свободно пользоваться публичным Wi-Fi до конца текущего года. Открытым останется доступ к 1,5 млн точек Xfinity Wi-Fi, передает Кабельщик.

Согласно данным, такое решение американская телекоммуникационная компания приняла в связи с ростом потребления интернета во время карантина. Comcast оставит точки доступа открытыми, пока страна восстанавливается после карантина.

Кроме того, компания до конца мая ода оставит бесплатным доступ к интернету по программе Internet Essentials для малообеспеченных клиентов.

Напомним, в феврале Comcast сообщила о приобретении видеосервиса Xumo. Вероятно, такое решение было спровоцировано желанием телекоммуникационного гиганта охватить как можно больше клиентских баз.

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