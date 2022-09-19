Американский оператор разворачивает мультигигабитную интернет-сеть

Компания Comcast пытается не отстать на быстро растущем рынке широкополосного волоконного интернета и анонсирует запуск услуги нового уровня – до 2 гбит/сек в нисходящем канале. Параллельно компания намекает на запуск в следующем году ещё более быстрой симметричной сети.

Выступая на конференции инвесторов Bank of America, исполнительный вице-президент Comcast, заместитель финансового директора и казначей Джейсон Армстронг сообщил, что оператор выйдет на рынок с услугой по стандарту DOCSIS 4.0, а уже во второй половине 2023 года предложит симметричную широкополосную связь мультигигабитного уровня. Однако пока скорость загрузки в сетях компании достигнет отметки 200 Мбит/сек.

По информации пресс-службы оператора, сейчас развертывание 2-гигабитной услуги продолжается в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо; Огаста, штат Джорджия; Панама-Сити-Бич, штат Флорида. При этом уже к концу 2022 года услуга будет доступна в целом на 34 рынках, а к концу 2025 года – более чем в 50 миллионах мест по всей территории США.

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Исполнительный вице-президент и генеральный директор сетей Comcast Cable Эллад Нафши сообщил, что улучшенные показатели скорости будут доступны пользователям любых модемов стандарта DOCSIS 3.1. То есть нет необходимости в модернизации оборудования. При этом он отметил, что недавно выпущенный роутер Wi-Fi 6E обеспечит лучшее качество в пользовании услугой.

Компания Comcast уже предлагает по всей своей сети возможность подключения на скорости до 1.2 гбит/сек при использовании технологии DOCSIS 3.1 и производит уже в течение нескольких месяцев модернизацию оборудования среднего звена, готовясь таким образом к запуску технологии DOCSIS 4.0. Отдельным пользователям оптиковолоконной сети Xfinity уже доступна возможность подключения на скорости до 6 гбит/сек.

По словам Нафши, обновление оборудования среднего звена – лишь небольшая часть работы, которую следует выполнить для выхода на новые уровни скорости. Он указал, в частности, на развертывание системы терминации виртуального кабельного модема (vCMTS), а также на цифровые узлы и цифровую оптику как важные части программы модернизации, которые также закладывают основу для будущего запуска технологии DOCSIS 4.0.

«Мы начинаем обеспечивать повышенные скорости передачи данных по восходящему каналу, впервые запуская в восходящем канале технологию DOCSIS 3.1. Благодаря использованию платформы Octave мы можем обеспечить эти улучшенные показатели скорости путём использования этих новых частот восходящего канала. Расширение дополнительных каналов DOCSIS 3.1 позволяет нам обеспечивать скорость 2 гбит/сек. На рынок выходит много новшеств», – объяснил он.

Напомним, ранее стало известно о намерении компании Comcast приобрести производителя умных телевизоров.