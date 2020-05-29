В итальянской Серии А (Serie A) потребовали от телекомпаний, получивших права на трансляцию соревнований, расплатиться за матчи сезона, который в настоящее время заморожен.

По данным агентства Reuters, компаниям Sky Italia, DAZN и спортивному агентству необходимо выплатить в совокупности огромную сумму в размере 220 миллионов евро, дабы окончательно рассчитаться за трансляцию матчей сезона.

В заявлении лиги говорится: «Исполнительный комитет лиги Serie A подтверждает необходимость соблюдения условий контракта».

Две недели назад руководство лиги провело встречу с обладателями прав на трансляцию и призвала их «соблюдать сроки выплат, установленные в контрактах, чтобы и дальше развивать конструктивные отношения».

Такое заявление лиги было сделано на фоне попыток телекомпании Sky Italia обсудить возможные варианты решения проблемы, о чём генеральный директор компании Массимо Ибарра сообщал агентству Ansa. Однако призывы вещателя не были услышаны.

В правительстве Италии склонны считать, что оставшиеся матчи лиги должны будут транслироваться в эфире бесплатных телеканалов – подобно тому, как это планируется сделать с матчами Английской лиги. Такую позицию, в частности, отстаивает министр спорта Италии Винченцо Спадафора.

До недавнего времени Италия была наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса страной Европы. Проведение матчей лиги было приостановлено 9 марта. Сегодня должно состояться заседание руководства лиги, на котором будет обсуждаться возможность возобновления проведения матчей без зрителей. (Заседание состоялось. На нём было принято решение о возобновлении чемпионата с 20 июня.)

В лиге заявляют, что «рассматривают различные календарные планы, которые должны позволить доиграть оставшиеся матчи Serie A и Кубка Италии». При этом вероятным остаётся также отказ от проведения матчей.

Ранее обсуждалась возможность завершения сезона 2019/20 к 20 августа с началом сезона 2020/21 с 1 сентября.

В Англии предпринимаются усилия для возобновления проведения игр в середине июня. Клубы единодушно проголосовали за возобновление командных тренировок на втором этапе реализации протокола возобновления тренировочной активности.

В Украине также принятии решение о возобновление матчей УПЛ с 30 мая.

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