YouTube запускает новую функцию для своих зрителей. Видеосервис будет показывать пользователям напоминание о сне, передает УНИАН.

Согласно данным, новая функция будет работать как будильник. Пользователи смогут установить напоминание на время, в котором им необходимо лечь спать. Также оповещение можно отложить доконца видео.

Отмечается, что установить такое напоминание можно в настройках своего аккаунта в YouTube.

Напомним, в россии видеосервису грозит вечная блокировка. Компания Ontarget, создающая инструменты автоматической оценки персонала, намерена добиться «закрытия» YouTube навсегда.

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