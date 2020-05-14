Компания Google сообщила о грядущем закрытии своего стримингового сервиса Google Play Music. Вместе с тем компания предлагает пользователям как можно скорее перенести свои плейлисты в YouTube Music, передает 112.ua.

Согласно данным, слушателей просят заняться переходом на другой сервис уже сейчас, чтоб успеть до закрытия Google Play Music и привыкнуть к YouTube Music. Команда Google намерена поддерживать связь с пользователями в течение года, присылая письма с инструкциями.

«Пока у пользователей будет доступ к обоим сервисам. Мы хотим убедиться, что у каждого будет время перенести свой музыкальный контент и привыкнуть к YouTube Music, поэтому будем присылать много сообщений в течение этого года до тех пор, пока пользователи больше не смогут иметь доступ к Google Play Music», — сообщили в компании.

Отмечается, что для переноса своей музыки на другую платформу, необходимо скачать приложение YouTube Music и нажать кнопку переноса. Таким образом можно переместить песни и альбомы, загрузки, покупки, личные плейлисты и настройки, радиостанции, лайки и дизлайки.

Напомним, в конце марта Google запустила новую функцию для YouTube Music. Сервис научили отображать тексты песен. Ежедневно платформа получает новые текста от LyricFind.

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