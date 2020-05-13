Netflix постепенно повышает качество видео, расширяя каналы передачи в Европе. В марте стриминговый сервис был вынужден понизить качество во избежание перегрузки сети, передает Телеспутник.

Согласно данным, перемены заметили жители Германии. Они обратили внимание на то, что скорость потоковой передачи данных в 4K возросла до 15,25 Мбит/с, когда в апреле она достигала минимальных 7,62 Мбит/с.

Напомним, в марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон обратился к видеосервисам с просьбой понизить качество видео. В ЕС считают, что нагрузка на сеть в дни карантина может быть слишком высокой, поскольку много людей находится дома.

Netflix одним из первых согласился выполнить требование Евросоюза и снизить качество видео. Такой шаг повлек за собой сокращение трафика сервиса в европейских странах примерно на 25%.

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