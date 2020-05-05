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NHK Aktina Vision 3DTV

В компании NHK (Японская вещательная корпорация) раскрыли некоторые детали технологии Aktina Vision – новой системы 3D телевидения, которая позволит зрителю смотреть трёхмерное видео без специальных очков.

Технология Aktina Vision, название которой несёт в себе греческое слово «Aktina», означающее «луч света», даёт возможность отображать 3D-картинку путём воспроизведения лучей света, идущих от объекта.

Дисплей, разработанный с использованием данной технологии, позволит увеличить разрешение картинки с 300 000 пикселей (как это было в предыдущей системе NHK) до примерно 2 000 000 пикселей.

Съёмка объекта при использовании данной технологии ведётся с нескольких углов – как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, что позволяет получать многомерные изображения, которые используются для воспроизведения идущих от объекта световых лучей.

Увеличение количества многомерных изображений и разрешения каждой картинки позволяет добиться эффекта естественного трёхмерного изображения с высоким разрешением – даже если зритель перемещается вертикально и горизонтально относительно его плоскости.

При помощи 8K-проектора с функцией смещения пикселей Aktina Vision собирает и согласовывает между собой 72 многомерных изображения в высоком разрешении.

Затем специальная оптическая система смещает и мультиплексирует световые лучи от 72 изображений, снятых с высоким разрешением с разных углов.

В NHK намерены продолжит исследования в области 3D съёмки и компрессии видео, результатом которых должна стать разработка системы телевидения нового поколения.

Напомним, в 2018 году японская корпорация NHK запустила первый в мире телеканал в формате 8K.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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