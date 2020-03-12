К 2021 году Европейская комиссия планирует рассмотреть законопроект, включающий в себя «право на ремонт» техники. Инициатива призвана продлить жизнь смартфонам, планшетам и ноутбукам, сделать их многоразовыми и более долговечными, передает УНИАН.

Согласно данным, ЕС может принять данный законопроект как часть программы, направленной на создание климатического нейтралитета к 2050 году. Усилия Евросоюза направлены на то, чтобы продукты были более долговечными и не одноразовыми, а также изготавливались из переработанных материалов.

Это же касается смартфонов, планшетов и ноутбуков. Законопроект побудит производителей техники изменить и модернизировать дизайн своей продукции, чтоб вернуть им возможность повторного использования. Вероятно, технокомпаниям придется вернуть в устройства съемные аккумуляторы.

Кроме того, если законопроект будет утвержден, пользователи техники смогут легче продавать или ремонтировать старые телефоны, планшеты и зарядные устройства. Однако не уточняется, нужно ли будет проделывать это через производителя, или же потребители смогут проводить все манипуляции самостоятельно.

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