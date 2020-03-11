Китайская компания Vivo заявила о начале исследований в области 6G. Ожидается, что сети нового поколения смогут развивать скорость передачи данных до 1 Тбит/с, передает 3Dnews.

Как сообщил руководитель исследовательского института Vivo в области связи Цинь Фэй, компания уже собрала команду, которая займется исследованиями и разработками в области 6G. В своей работе подразделение заручится поддержкой китайских и зарубежных университетов.

Еще в ноябре прошлого года Китай официально объявил о начале исследований в области 6G. Как только три крупнейших мобильных оператора Китая развернули услуги 5G по всей стране, правительственные министерства и научно-исследовательские институты КНР приняли решение о создании национальной группы по разработкам в области технологий следующего поколения.

По прогнозам аналитиков Bank of America Merrill Lynch (BofA), через 10 лет стандарт связи 5G устареет, а миру потребуется более совершенная технология — 6G, в связи с чем уже к 2028 году стоит ожидать появления первых коммерческих проектов шестого поколения.

А в прошлом месяце эксперты назвали примерную скорость новейшего стандарта сотовой связи. По их мнению, 6G будет в 8 тысяч раз быстрее 5G и сможет развить скорость передачи данных около 1 ТБ/с.

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