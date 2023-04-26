Скорость 300 Гбит/сек: Китай тестирует ультра-скоростной беспроводной интернет

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В то время как в мире всё ещё продолжается процесс развёртывания сетей 5G, учёные уже ведут активные исследования и разработки, конечной целью которых должно стать появление более современного стандарта – 6G. В частности, согласно последним сообщениям СМИ, Китай уже некоторое время тестирует ультра-скоростной беспроводной интернет, который обеспечивает скорость загрузки до 300 Гбит/сек.

25-й институт Второй академии аэрокосмических наук и промышленности Китая сообщил о первом случае успешной беспроводной передачи данных в диапазоне терагерцевых частот (ТГц), в ходе которого была зафиксирована скорость передачи данных до 300 Гбит/сек.

Технология предполагает использование терагерцевых частот. Их использование несёт в себе вызовы, связанные с ограниченным расстоянием распространения сигнала и проблемами прохождения через туман и облака, которые похожи на вызовы и проблемы использования миллиметрового диапазона для нужд 5G.

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Однако, вместе с тем, использование терагерцевого диапазона для нужд связи создаст условия для беспроводной передачи данных с качеством, подобным тому, которое обеспечивает передача данных через оптоволокно.

И хотя запуск сетей беспроводной связи в стандарте 6G не стоит ожидать по меньшей мере до 2030 года, разработка новой технологии станет важной вехой в истории связи, которая откроет путь к появлению невероятных новых услуг в области развлечений, автомобилестроения и здравоохранения.