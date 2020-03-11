Власти США снова продлили Huawei срок лицензии на работу. Новое разрешение будет действовать до 15 мая, передает Nation News.

Как известно, в феврале Министерство торговли США в очередной раз продлевая лицензию на работу с Huawei местным телекоммуникационным компаниям, установило срок в 45 дней. До этого каждое разрешение выдавалось на 90 дней.

По сути, новое решение Минторга отменяет предыдущее, устанавливающее срок до 1 апреля, и заменяет его на стандартное. В постановлении говорится, что «правило об окончании действия лицензии пересматривается — дата 1 апреля 2020 удалена и заменена на дату 15 мая 2020 года».

Не считая февральского постановления, с момента выхода указа Дональда Трампа о запрете использования оборудования Huawei Минторг уже трижды «миловал» китайского производителя — в мае, августе и ноябре прошлого года.

В Министерстве торговли утверждают, что такое продление необходимо провайдерам, чтоб поддерживать нормальную работу сетей, пока не будет найдена альтернатива китайскому техногиганту.

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