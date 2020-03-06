Российская Премьер-лига запустила на своем YouTube-канале платную подписку для всех. Теперь зрители за пределами России и стран СНГ могут подписаться на трансляции матчей РПЛ на видеосервисе, передает Телеспутник.

Согласно данным, РПЛ стала первым крупным национальным турниром, который воспользовалась возможностью «Спонсорство» на YouTube, тем самым предоставив свободный доступ к подписке всем зрителям. Эта возможность подразумевает, что авторы контента получают 70% от суммы спонсорских взносов после вычета местного налога с продаж, а комиссию за транзакции на себя берет YouTube.

Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов отметил, что лига рассматривает возможность создания собственной OTT-платформы или внедрения такого решения на стороне партнера.

Отмечается, что пользователи могут выбрать между двумя вариантами подписки. Более бюджетный вариант ($2,99/мес) предусматривает доступ к двум матчам тура с английским комментированием. Расширенная подписка ($4,99/мес) позволяет смотреть все матчи РПЛ с английским и русским комментированием.

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